Аякс - Наполи 1:6 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс на своем поле принимал Наполи.

Амстердамский клуб вышел вперед уже на шестой минуте благодаря точному выстрелу Кудуса. Несмотря на то, что Аякс забил первым - Наполи превзощшел соперника.

До перерыва итальянская команда забила трижды, а после перерыва повторила свою результативность. Таким образом, выиграв матч со счетом 6:1.

В турнирной таблице группы Наполи идет первым, имея девять очков из девяти. Ливерпуль расположился на втором месте (шесть баллов), который параллельно обыграл Рейнджерс, Аякс с тремя баллами третий, а шотландцы идут последними без очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс - Наполи:

Аякс - Наполи 1:6

Голы: Кудус, 6 — Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелиньский, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81

Аякс: Пасвер – Ренш, Тимбер, Бесси, Блинд – Бергхюйс, Альварес, Тейлор – Тадич, Кудус, Бергвейн

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливейра - Ангуисса, Лоботка, Зелиньский - Лосано, Распадори, Кварцхелия

Удаление: Тадич, 73 (Аякс)

Источник: MEGOGO