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Йовичевич: В некоторых моментах Шахтер играл так, что лучшие футболисты Реала не могли их нейтрализовать

Наставник "горняков" подвел итоги противостояния в Лиге чемпионов.
Сегодня, 08:06
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
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Главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал поражение своей команды Реалу (1:2) в рамках Лиги чемпионов.

По словам специалиста, "горнякам" не хватило немного, чтобы набрать баллы в игре.

"В этом матче было понемногу всего. Нам не хватило опыта, прежде всего в начале. Мы давали много свободного пространства Реалу, который очень хорошо действует в завершении атаки. Нам не хватает опыта как раз таких матчей. Плюс, конечно, мы играли против лучшей команды мира, и этого нельзя скрывать. Но чем больше мы будем проводить таких матчей, тем лучше будем играть как команда. В некоторых аспектах и отрезках мы были не просто наравне с Реалом, но иногда и превосходили соперника. Наши футболисты в некоторых моментах играли так, что лучшие футболисты Реала не могли их нейтрализовать.

Это позволяет мне испытывать гордость и позитивные эмоции, которые останутся со мной. Считаю, Мадрид выиграл заслуженно – они простили нас в некоторых моментах. У Мудрика были возможности, и в итоге мы могли завершить матч вничью. Но адреналин, который ощущается в такие мгновения, не позволил нам добыть необходимый результат. Однако мы признаем, что играли против лучшей команды в мире, и понимаем: того, чего нам не хватило сегодня, может хватить против других команд".

Йовичевич поделился ожиданиями от следующего матча с Реалом, который пройдет через неделю.

"Каждая игра важна. Сейчас мы будем анализировать то, что произошло сегодня, с точки зрения эмоциональной части, чтобы не совершать простых ошибок, которые были необязательны. На матч в Варшаве придет много украинцев – они будут нас поддерживать. Мне кажется, следующая игра с Реалом будет немного проще благодаря поддержке трибун. Но, конечно, легкой она не будет. Непросто подготовиться к такой игре, особенно в условиях, когда ты вынужден постоянно путешествовать. К тому же надо соответствовать ожиданиям, ведь все ждут от нас именно победы.

Что мы можем пообещать? Что будем бороться всегда. Мы будем сосредоточенны, мы будем мотивированны. И, думаю, когда разогрев завершится, мы продемонстрируем свой лучший матч. Мы можем играть хорошо и можем удивлять, как мы удивили Лейпциг. Да, конечно, сегодня Мадрид победил заслуженно, но в нашей игре тоже были позитивные моменты, которые мы постараемся улучшить".

Хорватский тренер рассказал, что говорил своим подопечным в раздевалке.

"Повторюсь, что наши парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой. Мы сделали гордыми всех болельщиков Украины, которые видели, как мы сражались, как мы пытались реализовать наши амбиции. И также благодарны нашим соотечественникам – мы берем с них пример: как они сражаются за свободу, так и мы бьемся на поле. И мы имеем гражданскую ответственность: продемонстрировать такую же борьбу и никогда не сдаваться. Мы должны только продолжать наши усилия.

Я им сказал, что они могут поднять голову выше, и сказал им, что тех вещей, которые они показали в этом матче, может оказаться достаточно против других команд. Против сильнейшей команды мира, возможно, нужно что-то большее, но с менее мощными соперниками показанная нами сегодня игра может быть достаточной. А что касается моих эмоций, то прошло 30 лет с тех пор, как я играл, но это невероятные ощущения – дебютировать в качестве тренера команды Лиги чемпионов на таком стадионе, где начинал свою карьеру столько лет тому назад. Это радость, это очень сильные эмоции и незабываемые ощущения", - отметил тренер.

Напомним, в турнирной таблице группы Реал идет на первом месте, имея девять очков. Шахтер располагается на втором месте с 4 баллами.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Шахтер.

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер реал Игор Йовичевич
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