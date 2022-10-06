Реал - Шахтер 2:1 Видео голов и обзор матча

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал принимает Шахтер.

Уже на 13 минуте хозяева открыли счет в матче. После удачной комбинации вингер клуба Родриго поразил точным ударом ворота Трубина.

Через 15 минут еще один бразилец из стана мадридцев Винисиус отметился голом. Вингер "сливочных" забил с передачи автора первого гола.

Под занавес тайма Шахтер сумел сократить отставание. Красивым голом с подачи с фланга отметился Александр Зубков.

Вашему вниманию видеообзор матч Реал - Шахтер:

Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Вальверде, Чуамэни (Камавинга, 75), Кроос — Родриго (Асенсио, 80), Бензема, Винисиус.

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Траоре, 89) - Швед (Петряк, 67), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 88), Мудрик - Зубков (Сикан, 67).

Предупреждение: Бондарь, Мудрик.

Источник: MEGOGO