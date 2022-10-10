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Шахтер и Реал рассудит арбитр, пересекавшийся ранее с Динамо и сборной Украины

"Горняки" примут мадридцев в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:22
Орел Гринфельд / Getty Images
Орел Гринфельд / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов встретится с мадридским Реалом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелом Гринфельдом. Ассистентами рефери будут его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони, а четвертым судьей - Эйтан Шмулевиц.

Ответственным за систему VAR будет Марко Ди Белло из Италии, а его помощником - израильтянин Давид Фуксман.

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Ранее Гринфельд уже пересекался с украинскими командами в еврокубковых турнирах. Динамо в 2020 году при его судействе победило 2:0 АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Также в 2016 году Ворскла уступила в отборе Лиги Европы загребской Локомотиве (2:3), а Заря проиграла в группе Лиги Европы Манчестер Юнайтед (0:1).

Кроме того, Гринфельд обслуживал два матча сборной Украины: в 2016 году "сине-желтые" в товарищеской встрече обыграли Кипр (1:0), а в 2020 году в поединке Лиги наций потерпели поражение от Германии (1:2).

Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал будет сыгран в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер Реал Мадрид
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