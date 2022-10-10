Йовичевич: В матче с Реалом нужно показать, что мы сражаемся друг за друга и представляем украинский народ

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал будущий матч групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Украина? Мы победим. Невозможно уничтожить нас, наш дух, единство. Можно временно испортить нам настроение, но уничтожить нас невозможно. Вместе мы сильны. Мы, спортсмены, воспринимаем это как общую ответственность, мы близко принимаем все происходящее в стране и чувствуем огромнейшую эмпатию. У многих моих футболистов семьи находятся на территории Украины, и это влияет на нас, но не уничтожит наш моральный дух. Мы будем сражаться так же, как сражаются Вооруженные силы за нас и за нашу свободу. Это минимум того, как мы можем показать наше уважение - сражаться в завтрашней игре с первой и до последней минуты.

У каждой команды, которая борется на самом высоком уровне, есть топ-вратарь. И если взять прошлый сезон, то Реалу было бы сложно выиграть Лигу чемпионов без Тибо Куртуа. Это топ-уровень. Настолько же важен и Анатолий Трубин для нас, для выполнения самых высоких целей, которые Шахтер ставит перед собой. И та игра, которую он показал на Сантьяго Бернабеу - это его визитная карточка на европейском уровне. Но это не впервые. Возможно, Бернабеу увидел его только сейчас в таком свете, но мы видим такую игру Трубина часто. Его позиция и статус в сборной тоже доказательство его таланта. Уверен, он сделает прекрасную карьеру. Он очень важен не только на той ответственной позиции, которую занимает. Конечно, бывают матчи, когда молодой парень делает меньше, но в целом он - топ. Так же, как и Куртуа.

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Нам завтра нужно выйти на поле и показать, что мы сражаемся друг за друга и представляем украинский народ. Украинцы должны видеть, что мы сражаемся и отдаем все силы на поле. Потому что это наша ответственность. Тактически мы рассматривали игру: считаем, что можем прибавить относительно последней встречи на Сантьяго Бернабеу и показать все лучшее, на что способны.

Завтра все будут украинцами. И Тейлор, и я, и Лассина Траоре, и Джурасек. Все - украинцы завтра. И еще 40 миллионов украинцев будет. И еще 10 миллионов за границей.

Мы сфокусированы на прогрессе. Попали в специфическую ситуацию, и это нас мотивирует улучшать свою игру и показать, что у нас хорошая молодая команда. Строим фундамент для будущего, но живем в сложное для Украины время. Домашние матчи чемпионата играем во Львове, игры Лиги чемпионов принимаем здесь, и на матчи еврокубков нам приходится много путешествовать. Мы постоянно в пути и постоянно перемещаемся, конечно, усталость на фоне этого ощущается. У нас почти нет выходных из-за постоянных поездок. Наша подготовка кардинально отличается от привычной подготовки других команд к матчам Лиги чемпионов. Но у нас сильный менталитет, мы продолжаем быть сконцентрированными и хотим показать всему миру, что мы - молодая и хорошая команда. Эта ситуация не на всю жизнь, это все должно закончиться. Я хочу не просто сказать об этом в интервью и дальше пойти тренироваться, я хочу дать вам сигнал помочь нам закончить эту войну! Закончить эту войну нужно вместе! Вы видите, что сейчас происходит, и это ужасно. Это не только о футболе, футбол может показать случившееся, так как футбол движет эмоциями. Сейчас мы говорим не о футболе, а о жизни в общем. Вы хотите быть свободными, хотите спокойно спать, и я также хочу спать без взрывов бомб. Помогите нам, это важно! Это - жизнь!

Бывают ситуации, когда нет необходимости много говорить. У нас один взгляд на утренние обстрелы. Просто смотришь в глаза парням и этим поддерживаешь их. Мы все вместе и прекрасно понимаем ситуацию, которая произошла. Но мы сильнее вместе. У каждого есть семья, каждый переживает за нее, но мы должны преодолеть и это препятствие. Не сдаемся. Вечером будем все вместе на тренировке, потому что мы все равно должны быть сфокусированы на завтрашнем матче. Мы должны его сыграть, и сыграть на таком уровне, чтобы вся Украина гордилась нами. И минимум, что они увидят завтра - это смелый Шахтер, который будет сражаться за очки.

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Нас ждет большой день, очень важный матч. Последний матч показал, что мы можем играть в хороший футбол с действующим победителем Лиги чемпионов, лучшей командой Европы. Впереди у нас 90 минут второго матча, и все может случиться. Мы должны показать высочайший уровень завтра, сделав некоторые коррективы после минувшей игры. Мы должны быть еще смелее, еще яростнее в атаке. Нам надо устранить некоторые проблемы в середине поля, где необходимо наладить хорошее движение мяча. Потому что мы знаем - Реал очень и очень опасен в продвижении мяча. В целом мы должны быть собой. Должны играть так, как играем в чемпионате, как мы играли в первой игре с Реалом, особенно во втором тайме, когда на Бернабеу мы создали два-три момента и увидели, на что способны. Мы должны быть компетентны завтра, и, я надеюсь, это будет хорошая игра для нас", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.