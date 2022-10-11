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Шахтер - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч группового этапа Лиги чемпионов-2022 Шахтер - Реал и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 09:02
Шахтер - Реал / Getty Images
Шахтер - Реал / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, донецкий Шахтер продолжит свои выступления на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником украинской команды в рамках четвертого тура станет испанский Реал, с которым "горняки" встретятся на стадионе Войска Польского в Варшаве (Польша).

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шахтер - Реал?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер, которая начнется 11 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов.

Реал и Шахтер по итогам выступлений в прошлом сезоне получили право автоматически квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов-2022/23.

Шахтер и Реал выступают в группе F Лиги чемпионов, где их соперниками также являются Селтик (Шотландия) и немецкий РБ Лейпциг, которые между собой сыграют также 11 октября.

Отметим, что в прошлом туре мадридский клуб обыграл Шахтер на Сантьяго Бернабеу - 2:1.

Результаты Шахтер и Реала в сезоне

Шахтер в чемпионате Украины провел пять матчей, по итогам которых добыл четыре победы и лишь раз сыграл вничью. Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Игоря Йовичевича имеют победу Лейпцигом (4:1), ничейный результат с Селтиком (1:1) и поражение от Реала. 

Реал в рамках чемпионата Испании провел уже семь матчей, в которых одержал шесть побед и раз сыграл вничью. В Лиге чемпионов "сливочные" добыли три победы - над Селтиком (3:0), Лейпцигом (2:0) и Шахтером (2:1).

Где состоится матч Шахтер - Реал?

Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского - временно будет домашней ареной Шахтера в матчах Лиги чемпионов.

Этот стадион, вместимостью в более чем 30 тысяч человек, является домашним для варшавской Легии, также на нем иногда выступает национальная сборная Польши.

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