Шахтер - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 11 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер примет мадридский Реал.

Поединок состоится на стадионе Войска Польского в Варшаве (Польша). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у гостей.

Прогноз на матч Шахтер - Реал

На победу украинской команды можно поставить с коэффициентом 8,20, в то время как триумф подопечных Карло Анчелотти оценили в 1,38.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 5,20.

Аналитики также считают, что в предстоящем поединке обе команды забьют. Поставить на то, что обе команды забьют можно с коэффициентом - 1,77.

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В своей истории Реал и Шахтер провели семь матчей. Мадридский клуб имеет лучшую статистику очных встреч: 5 побед у Реала и 2 - у Шахтера.

В прошлом туре команды играли между собой, где победителем стал мадридский гранд - 2:1.

Напомним, турнирную таблицу группы возглавляет Реал, у которого три победы за три игры. Шахтер идет на втором месте, имея четыре очка.