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Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:36
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
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В среду, 5 октября, донецкий Шахтер продолжит свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игоря Йовичевича в третьем поединке главного европейского клубного турнира станет мадридский Реал, с которым "горняки" сыграют в гостях.

Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Реал - Шахтер будет сыгран на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер

Будет доступна в этой новости 5 октября, начиная с 22:00 по Киеву.

Реал и Шахтер попали в группу F Лиги чемпионов, где их соперниками также являются немецкий Лейпциг и шотландский Селтик, которые свой матч также проведут 5 октября.

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В своей истории Реал и Шахтер провели шесть матчей. Мадридский клуб имеет лучшую статистику очных встреч: 4 победы у Реала и 2 - у Шахтера. В последний раз команды играли в прошлом розыгрыше турнира. Тогда "сливочные" дважды обыграли "горняков" - 2:1 и 5:0.

В преддверии поединка Шахтер разгромил харьковский Металлист (6:1).

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой. Поединок состоится 11 октября.

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