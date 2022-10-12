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Зубков - лучший игрок Шахтера в матче против Реала по версии Whoscored

Украинец отметился голом в ворота испанского гранда.
Сегодня, 07:44
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле сыграл вничью с Реалом (1:1).

Аналитический портал Whoscored выставил оценки всем футболистам, которые принимали участие в матче.

Лучшим игроком встречи был признан защитник "сливочных" Антонио Рюдигер (8,6), который спас свою команду от поражения, забив в компенсированное время ко второму тайму.

Лучшим в составе украинской команды стал вингер Александр Зубков (7,7), который как раз-таки вывел Шахтер вперед на 46-й минуте.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер реал Александр Зубков
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Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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