Зубков - лучший игрок Шахтера в матче против Реала по версии Whoscored

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле сыграл вничью с Реалом (1:1).

Аналитический портал Whoscored выставил оценки всем футболистам, которые принимали участие в матче.

Лучшим игроком встречи был признан защитник "сливочных" Антонио Рюдигер (8,6), который спас свою команду от поражения, забив в компенсированное время ко второму тайму.

Лучшим в составе украинской команды стал вингер Александр Зубков (7,7), который как раз-таки вывел Шахтер вперед на 46-й минуте.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Реал.