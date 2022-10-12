Наполи обыграл Аякс, забронировав себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов

В этот раз итальянцы были более сдержанными, не устроив очередной разгром соперника.

В среду, 12 октября, в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный Наполи принимал в гостях амстердамский Аякс. Встреча завершилась результативной победой хозяев поля со счетом 4:2.

Уже в первые 16 минут команда Лучано Спаллетти устроила себе преимущество в два гола, постарались Ирвинг Лосано и Джакомо Распадори.

Сразу после перерыва Дэви Классен сократил отставание в счете, но в середине тайма Хвича Кварацхелия к оформленному ассисту на Распадори добавил гол с пенальти, вернув прежнее преимущество.

Оно не продержалось до самого финального свистка. На 83-й минуте Стивен Бергвейн вернул интригу в поединок, однако она была убита точным ударом Виктора Осимхена.

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Наполи, одержав четыре победы из четырех гарантирует себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Аякс надеется побороться с Ливерпулем за вторую путевку в плей-офф.

Наполи - Аякс 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жуан Жезус, Оливейра - Ангисса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89) - Лосано (Политано, 77), Распадори (Осимхен, 50), Кварацхелия (Эльмас, 77).

Аякс: Пасвер - Санчес (Баас, 65), Тимбер, Блинд, Бесси - Классен, Альварес, Тейлор (Гриллич, 64) - Бергейс (Консейсау, 84), Кудус (Бробби, 65), Бергвейн (Окампос, 84).

Предупреждения: Жуан Жезус, Осимхен, Политано - Тейлор, Санчес, Альварес, Тимбер, Бесси, Бергвейн.