Селтик - Шахтер: где смотреть матч 25.10.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче 5-го тура Лиги чемпионов-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.

Во вторник, 25 октября, донецкий Шахтер проведет свой пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником "горняков" в очередном поединке группы F главного европейского клубного турнира будет шотландский Селтик, с которым команда Игора Йовичевича сыграет на выезде.

Матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Селтик - Шахтер состоится на стадионе Селтик Парк в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент Шахтер по итогам четырех сыгранных туров занимает третье место в своей группе, набрав пять очков. Селтик замыкает квартет, имея в своем активе один пункт и потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Донецкую команду на один балл опережает немецкий Лейпциг, а лидирует в группе с десятью очками мадридский Реал, который уже обеспечил себе выход в следующую стадию турнира.

Где смотреть матч Селтик - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Лиги чемпионов Селтик - Шахтер, где можно смотреть текущий ход поединка. Матч начнется 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером будет транслировать видеосервис MEGOGO. Здесь поединок покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Шахтер и Селтик встречались между собой 14 сентября в Варшаве во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, разойдясь миром 1:1. В том поединке шотландская команда повела в счете благодаря автоголу Артема Бондаренко, а в середине первого тайма Михаил Мудрик выровнял ситуацию и установил окончательный результат игры.

Где состоится матч Селтик - Шахтер?

Поединок будет сыгран в Глазго на стадионе Селтик Парк, который был открыт в 1892 году и сейчас является самой большой по количеству мест ареной в Шотландии. Вместимость домашнего стадиона Селтика составляет 60 411 зрителей.

В целом это будет уже шестое очное противостояние Селтика и Шахтера. Кроме предыдущей ничьей, команды провели еще четыре поединка на групповой стадии Лиги чемпионов в сезонах 2004/05 и 2007/08. Победы в тех встречах неизменно праздновали хозяева поля: "горняки" одолели соперника со счетом 3:0 и 2:0, а "кельты" - 1:0 и 2:1.