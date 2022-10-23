Селтик - Шахтер: онлайн трансляция матча 25.10.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 25 октября, донецкий Шахтер продолжит свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником подопечных Игора Йовичевича в пятом поединке группы F главного европейского клубного турнира станет шотландский Селтик, с которым "горняки" встретятся на выезде.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик - Шахтер будет сыгран в Глазго (Шотландия) на стадионе Селтик Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT трансляция матча Лиги чемпионов Селтик - Шахтер будет доступна в этой новости 25 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Селтик - Шахтер

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером покажет видеосервис MEGOGO. Здесь поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Селтик и Шахтер выступают в группе F Лиги чемпионов, где их соперниками по квартету являются немецкий Лейпциг и мадридский Реал, которые свой матч пятого тура также проведут 25 октября.

В поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов Шахтер и Селтик 14 сентября встречались в Варшаве, завершив противостояние вничью 1:1, благодаря которой "кельты" пока набрали единственный балл в квартете. Тогда шотландская команда вышла вперед благодаря автоголу Артема Бондаренко, но в середине первого тайма Михаил Мудрик выровнял положение.

Для Шахтера и Селтика будущий матч станет их шестым очным противостоянием. Кроме уже упомянутой ничьи, предыдущие четыре матча также были сыграны на групповых этапах Лиги чемпионов сезонов 2004/05 и 2007/08. В тех поединках команды обменялись домашними победами: "горняки" обыгрывали соперника со счетом 3:0 и 2:0, а "кельты" - 1:0 и 2:1.

После четырех сыгранных туров Шахтер с пятью очками занимает третье место в своей группе и отстает на один балл от идущего вторым Лейпцига. Селтик расположился на четвертой позиции с одним пунктом в активе и уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Лидирует в квартете мадридский Реал, набравший десять очков и обеспечивший себе выход из группы.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер примет Лейпциг, а Селтик сыграет на выезде с Реалом. Матчи состоятся 2 ноября.