Мудрик дебютировал за Челси в Лиге чемпионов

Украинец вышел на поле в матче с Боруссией Дортмунд.

В среду, 15 февраля, стартовал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют Боруссия Дортмунд и Челси.

В составе лондонской команды с первых минут на поле вышел Михаил Мудрик.

Стоит отметить, что украинец впервые сыграет за Челси в Лиге чемпионов. В осенней части сезона Мудрик выступал за донецкий Шахтер на групповом этапе.

В составе Челси 22-летний игрок успел провести три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция встречи Боруссия Дортмунд - Челси.