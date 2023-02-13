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Боруссия Дортмунд - Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундский и лондонский клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:09
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В среду, 15 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига чемпионов для еще двух футбольных клубов. В рамках 1/8 финала соревнования сыграют Боруссия Дортмунд и Челси.

Клубы сосредоточены на выступлениях в национальных чемпионатах, но возможность проявить себя на международный арене очень интересен. Так что команды подарят яркую игру, которую стоит посмотреть.

Матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк (Дортмунд). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Дортмунд - Челси

Онлайн-трансляция будет доступна 15 февраля, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Немецкий коллектив пробился в плей-офф со второго места, пропустив вперед лишь Манчестер Сити. "Шмели" же опередили Севилью и Копенгаген.

Английский гранд вышел в 1/8 финала с первого места, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб. 

В своей истории Боруссия Дортмунд и Челси никогда не встречались. В преддверии еврокубкового матча команды провели игры в национальных чемпионатах. Немецкий коллектив на выезде обыграл Вердед (2:0), а Челси сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).

Отметим,  на ISPORT.ua доступен прогноз на поединок Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

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