Прогнозы на матчи Лиги чемпионов: обыграет ли ПСЖ Баварию, а Милан - Тоттенхэм
Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартует 14 февраля первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов.
К поединкам будет приковано внимание множества фанатов, а также любителей сделать ставки на футбол. ISPORT предлагает изучить котировки букмекеров на первые матчи 1/8 финала ЛЧ.
Коэффициенты и ставки на матч ПСЖ - Бавария
Наверное, самое интересное противостояние на данной стадии турнира, которое достойно финала. Тем не менее, у ПСЖ есть некоторые проблемы - травмы у Мбаппе и Месси, под вопросом Верратти. Но и у Баварии отсутствуют Нойер, Мане и Люка Эрнандес.
Смотрите: онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария
Когда матч: 14 февраля, 22:00
Прогноз букмекеров на ПСЖ - Бавария:
- победа ПСЖ: 2,7
- ничья: 3,75
- победа Баварии: 2,5
Коэффициенты и ставки на матч Милан - Тоттенхэм
Две команды приблизительно одного уровня, в противостоянии которых тяжело определить фаворита. Но даже несмотря на ужасные результаты Милана в последних матчах, букмекеры считают, что в домашнем матче у них больше шансов.
Смотрите: онлайн-трансляция матча Милан - Тоттенхэм
Когда матч: 14 февраля, 22:00
Прогноз букмекеров на Милан - Тоттенхэм:
- победа Милана: 2,55
- ничья: 3,35
- победа Тоттенхэма: 2,85
Коэффициенты и ставки на матч Боруссия Д - Челси
Матч, в котором Михаил Мудрик может дебютировать за Челси в Лиге чемпионов. Но его команде будет тяжело одержать победу, ведь их игровая форма сейчас очень не очень, тогда как Боруссия набрала неплохой ход и будет играть перед родными фанатами.
Смотрите: онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Челси
Когда матч: 15 февраля, 22:00
Прогноз букмекеров на Боруссия Дортмунд - Челси:
- победа Борусии: 2,50
- ничья: 3,40
- победа Челси: 2,95
Коэффициенты и ставки на матч Брюгге - Бенфика
Единственный матч первой недели плей-офф, в котором просматривается явный фаворит - это бывшая команда Романа Яремчука Бенфика. У нынешней команды украинского форварда - Брюгге - есть проблемы в родном чемпионате, где они не побеждали с октября месяца. Потому и шансы на победу в этой встрече крайне небольшие.
Смотрите: онлайн-трансляция матча Брюгге - Бенфика
Когда матч: 15 февраля, 22:00
Прогноз букмекеров на Брюгге - Бенфика:
- победа Брюгге: 4,20
- ничья: 3,65
- победа Бенфики: 1,90
На ISPORT доступны календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/2023.