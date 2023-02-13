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Прогнозы на матчи Лиги чемпионов: обыграет ли ПСЖ Баварию, а Милан - Тоттенхэм

На ISPORT доступен прогноз на матчи 1/8 Финала ЛЧ.
Сегодня, 11:46
Килиан Мбаппе против Баварии / Getty Images
Килиан Мбаппе против Баварии / Getty Images

Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартует 14 февраля первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов.

К поединкам будет приковано внимание множества фанатов, а также любителей сделать ставки на футбол. ISPORT предлагает изучить котировки букмекеров на первые матчи 1/8 финала ЛЧ.

Коэффициенты и ставки на матч ПСЖ - Бавария

Наверное, самое интересное противостояние на данной стадии турнира, которое достойно финала. Тем не менее, у ПСЖ есть некоторые проблемы - травмы у Мбаппе и Месси, под вопросом Верратти. Но и у Баварии отсутствуют Нойер, Мане и Люка Эрнандес.

Смотрите: онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария

Когда матч: 14 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на ПСЖ - Бавария:

  • победа ПСЖ: 2,7
  • ничья: 3,75
  • победа Баварии: 2,5 

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Милан - Тоттенхэм

Две команды приблизительно одного уровня, в противостоянии которых тяжело определить фаворита. Но даже несмотря на ужасные результаты Милана в последних матчах, букмекеры считают, что в домашнем матче у них больше шансов.

Смотрите: онлайн-трансляция матча Милан - Тоттенхэм

Когда матч: 14 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Милан - Тоттенхэм:

  • победа Милана: 2,55
  • ничья: 3,35
  • победа Тоттенхэма: 2,85 

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Боруссия Д - Челси

Матч, в котором Михаил Мудрик может дебютировать за Челси в Лиге чемпионов. Но его команде будет тяжело одержать победу, ведь их игровая форма сейчас очень не очень, тогда как Боруссия набрала неплохой ход и будет играть перед родными фанатами.

Смотрите: онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Челси

Когда матч: 15 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Боруссия Дортмунд - Челси:

  • победа Борусии: 2,50
  • ничья: 3,40
  • победа Челси: 2,95 

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Брюгге - Бенфика

Единственный матч первой недели плей-офф, в котором просматривается явный фаворит - это бывшая команда Романа Яремчука Бенфика. У нынешней команды украинского форварда - Брюгге - есть проблемы в родном чемпионате, где они не побеждали с октября месяца. Потому и шансы на победу в этой встрече крайне небольшие. 

Смотрите: онлайн-трансляция матча Брюгге - Бенфика​​​​​​​

Когда матч: 15 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Брюгге - Бенфика:

  • победа Брюгге: 4,20
  • ничья: 3,65
  • победа Бенфики: 1,90 

На ISPORT доступны календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/2023.


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