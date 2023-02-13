Прогнозы на матчи Лиги чемпионов: обыграет ли ПСЖ Баварию, а Милан - Тоттенхэм

Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартует 14 февраля первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов.

К поединкам будет приковано внимание множества фанатов, а также любителей сделать ставки на футбол. ISPORT предлагает изучить котировки букмекеров на первые матчи 1/8 финала ЛЧ.

Коэффициенты и ставки на матч ПСЖ - Бавария

Наверное, самое интересное противостояние на данной стадии турнира, которое достойно финала. Тем не менее, у ПСЖ есть некоторые проблемы - травмы у Мбаппе и Месси, под вопросом Верратти. Но и у Баварии отсутствуют Нойер, Мане и Люка Эрнандес.

Смотрите: онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария

Когда матч: 14 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на ПСЖ - Бавария:

победа ПСЖ: 2,7

ничья: 3,75

победа Баварии: 2,5

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Милан - Тоттенхэм

Две команды приблизительно одного уровня, в противостоянии которых тяжело определить фаворита. Но даже несмотря на ужасные результаты Милана в последних матчах, букмекеры считают, что в домашнем матче у них больше шансов.

Смотрите: онлайн-трансляция матча Милан - Тоттенхэм

Когда матч: 14 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Милан - Тоттенхэм:

победа Милана: 2,55

ничья: 3,35

победа Тоттенхэма: 2,85

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Боруссия Д - Челси

Матч, в котором Михаил Мудрик может дебютировать за Челси в Лиге чемпионов. Но его команде будет тяжело одержать победу, ведь их игровая форма сейчас очень не очень, тогда как Боруссия набрала неплохой ход и будет играть перед родными фанатами.

Смотрите: онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Челси

Когда матч: 15 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Боруссия Дортмунд - Челси:

победа Борусии: 2,50

ничья: 3,40

победа Челси: 2,95

Источник: Getty Images

Коэффициенты и ставки на матч Брюгге - Бенфика

Единственный матч первой недели плей-офф, в котором просматривается явный фаворит - это бывшая команда Романа Яремчука Бенфика. У нынешней команды украинского форварда - Брюгге - есть проблемы в родном чемпионате, где они не побеждали с октября месяца. Потому и шансы на победу в этой встрече крайне небольшие.

Смотрите: онлайн-трансляция матча Брюгге - Бенфика​​​​​​​

Когда матч: 15 февраля, 22:00

Прогноз букмекеров на Брюгге - Бенфика:

победа Брюгге: 4,20

ничья: 3,65

победа Бенфики: 1,90

На ISPORT доступны календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/2023.