iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брюгге - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Брюгге и Бенфикой в Лиге чемпионов.
Сегодня, 14:02
Бенфика
Бенфика

В среду, 15 февраля, состоятся очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках очередной пары сыграют Брюгге (Бельгия) и Бенфика (Португалия).

Среди этих команд нет того, кто входит в список главных претендентов на победу в турнире. Несмотря на это, зрители смогут насладиться игрой коллективов, которые имеют особые стили игры, а также стратегию развития. Так что на международной арене предстанут Брюгге и Бенфика, которые покажут свои лучшие наработки и стили.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Брюгге - Бенфика

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Брюгге - Бенфика будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На групповом этапе бельгийский клуб шокировал футбольное общество, ведь им удалось выйти в плей-офф из группы, где были команды: Порту, Байер и мадридский Атлетико. За шесть туров им удалось набрать 11 очков, что позволило оказаться на втором месте.

Португальский гранд пробился в плей-офф с первого места, обойдя ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа. Бенфика за шесть туров ни разу не проиграла, что позволило им набрать 14 очков. 

В своей истории команды Брюгге и Бенфика никогда не встречались. В преддверии первого поединка в плей-офф Лиги чемпионов команды находятся не в лучшем состоянии: Бенфика вылетала с Кубка Португалии, а Брюгге потерял очки в национальном чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика брюгге

Статьи по теме

"Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси "Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси
Стали известны условия контракта Энцо с Челси Стали известны условия контракта Энцо с Челси
Ливерпуль не делал предложений по Фернандесу Ливерпуль не делал предложений по Фернандесу
Манчестер Юнайтед готов выложить баснословные деньги за лидера центра поля сборной Аргентины Манчестер Юнайтед готов выложить баснословные деньги за лидера центра поля сборной Аргентины
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа14:53
Тальяфико: Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира
Биатлон14:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира
Лига Чемпионов14:40
Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа14:40
Подешевевшие футболисты: Безус в ТОП-10 упавших в цене за 2023 год
Формула 114:35
Формула 1: Болиды 2023 года. Новый болид Хаас "распакован и готов"
Украина14:29
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа14:15
Мудрик выйдет в старте на матч против Вест Хэма
Лига Чемпионов14:02
Брюгге - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа14:00
Неплохое развлечение: Герой чемпионата мира посетил казино в Лондоне
Европа13:49
Креспо: Энцо может стать одним из лучших полузащитников в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK