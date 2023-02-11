Брюгге - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Брюгге и Бенфикой в Лиге чемпионов.

В среду, 15 февраля, состоятся очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках очередной пары сыграют Брюгге (Бельгия) и Бенфика (Португалия).

Среди этих команд нет того, кто входит в список главных претендентов на победу в турнире. Несмотря на это, зрители смогут насладиться игрой коллективов, которые имеют особые стили игры, а также стратегию развития. Так что на международной арене предстанут Брюгге и Бенфика, которые покажут свои лучшие наработки и стили.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Брюгге - Бенфика

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Брюгге - Бенфика будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На групповом этапе бельгийский клуб шокировал футбольное общество, ведь им удалось выйти в плей-офф из группы, где были команды: Порту, Байер и мадридский Атлетико. За шесть туров им удалось набрать 11 очков, что позволило оказаться на втором месте.

Португальский гранд пробился в плей-офф с первого места, обойдя ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа. Бенфика за шесть туров ни разу не проиграла, что позволило им набрать 14 очков.

В своей истории команды Брюгге и Бенфика никогда не встречались. В преддверии первого поединка в плей-офф Лиги чемпионов команды находятся не в лучшем состоянии: Бенфика вылетала с Кубка Португалии, а Брюгге потерял очки в национальном чемпионате.