Брюгге - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
В среду, 15 февраля, состоятся очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках очередной пары сыграют Брюгге (Бельгия) и Бенфика (Португалия).
Среди этих команд нет того, кто входит в список главных претендентов на победу в турнире. Несмотря на это, зрители смогут насладиться игрой коллективов, которые имеют особые стили игры, а также стратегию развития. Так что на международной арене предстанут Брюгге и Бенфика, которые покажут свои лучшие наработки и стили.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Брюгге - Бенфика
Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Брюгге - Бенфика будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.
Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.
На групповом этапе бельгийский клуб шокировал футбольное общество, ведь им удалось выйти в плей-офф из группы, где были команды: Порту, Байер и мадридский Атлетико. За шесть туров им удалось набрать 11 очков, что позволило оказаться на втором месте.
Португальский гранд пробился в плей-офф с первого места, обойдя ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа. Бенфика за шесть туров ни разу не проиграла, что позволило им набрать 14 очков.
В своей истории команды Брюгге и Бенфика никогда не встречались. В преддверии первого поединка в плей-офф Лиги чемпионов команды находятся не в лучшем состоянии: Бенфика вылетала с Кубка Португалии, а Брюгге потерял очки в национальном чемпионате.