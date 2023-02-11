ПСЖ - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между ПСЖ и Баварией в Лиге чемпионов.

Во вторник, 14 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала турнира ПСЖ (Франция) на своем поле примет Баварию (Германия).

Уже на первой стадии плей-офф команды получили в соперники претендента на победу в турнире. Так что можна сказать, что зрители смогут насладиться зрелищем, техникой и тактикой во время этого противостояния.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией будет доступна в этой новости 14 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Групповой этап Бавария завершила с феноменальным результатом - шесть игр и шесть побед. В соперниках у немецкого гранда были Интер, Барселона и Виктория Плезнь. Примечательно, что за все игры коллектив пропустил всего два гола, а забил - 18.

Французский клуб на групповой стадии встречался с Бенфикой, Ювентусом и Маккаби Хайфой. До последнего тура парижане шли на первом месте, но в итоге уступили португальцам первую строчку по количеству голов. В итоге же за шесть игр ПСЖ набрал 14 очков.

В своей истории команды встречались 12 раз. Примечательно, что ни разу команды не сыграли вничью - по шесть побед у ПСЖ и Баварии. В последний раз коллективы сыграли между собой в 2021 году в рамках Лиги чемпионов. По итогу противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов в следующею стадию прошел ПСЖ благодаря голам на выезде (2:3, 1:0).