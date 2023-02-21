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Ливерпуль - Реал: обзор матча и результат игры

Мадридский клуб сумел добыть волевую победу после ужасного старта игры.
Вчера, 23:56
Реал разгромил Ливерпуль в Лиге чемпионов / Getty Images
Реал разгромил Ливерпуль в Лиге чемпионов / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле принимал Реал.

Многие болельщики предсказывали различные варианты игры, но в первом тайме команды подарили праздник голов с грубыми ошибками и сольными действиями.

Уже на четвертой минуте Ливерпуль повел в счете благодаря красочному голу Нуньеса, который пяткой замкнул прострел Салаха.

Команды с первых минут прессинговали друг друга, что привело ко второму голу Ливерпуля. Куртуа неудачно обработал пас партнера, поскользнулся и просто подарил мяч Салаху, который отправил мяч в ворота.

Реал не стал паниковать и спокойно вернулся в игру, несмотря на попытки Ливерпуля продолжать атаковать еще. Затяжная атака мадридского клуба привела к шикарному голу Винисиуса, который с угла штрафной отправил мяч в дальний угол.

Игра проходила в напряженном стиле, что сказывалось на давлении. Учитывая, что игроки прессингуют постоянно, то случилась ошибка со стороны Алиссона. Байчетич скинул на голкипера, который в одно касание выбил, но попал прямо в Винисиуса, от которого мяч оказался в воротах.

Перед перерывом Реал мог выйти вперед, но Роберстон спас команду от третьего пропущенного. Винисиус прострелил на дальний угол, где был уже Родриго, но шотландец на секунду опередил бразильца.

Старт второго тайма выдался шокирующим для Ливерпуля. Реал за короткое время забил дважды. Сначала Милитао замкнул подачу со штрафного от Модрича. Через несколько минут Бензема отметился голом, но ему повезло, ведь мяч попал в Гомеса, от которого просто закатился в ворота.

Ливерпуль старался что-то изменить, но получалось только у Реала. Мадридцы провели контракту, в которой Винисиус скинул на Бензема, а тот убрал на замахе Алиссона и пробил точно в ворота.

В концовке встречи темп игры значительно упал - Реал позволял Ливерпуль держать мяч, но что-то серьезного создать - нет. В итоге команды доиграли поединок, который запомнится фантастическим камбэком Реала с 0:2.

Ответный матч команд пройдет 15—го марта в Мадриде (Испания).

Статистика матча Ливерпуль - Реал 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль - Реал 2:5
Голы: Нуньес, 4, Салах 14 - Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67

Владение мячом: 53%-47%
Удары по воротам: 9-9
Удары в створ: 4-6
Офсайды: 0-0
Угловые: 4-3
XG: 2.15-1.78

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 72), ван Дейк, Э. Робертсон - Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Байцетич (Эллиотт, 85) - Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Жота, 64).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87) - Родриго (Себальос, 80), Бензема (Асенсио, 86), Винисиус.

Предупреждения: Эллиотт - Винисиус

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль реал

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