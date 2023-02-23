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Холанд - худший игрок матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити

У форварда "горожан" началась черная полоса.
Сегодня, 13:27
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

22 февраля в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов РБ Лейпциг принимал Манчестер Сити. По итогам 90 минут команды не смогли выявить победителя и разошлись со счетом 1:1.

Эрлинг Холанд, у которого в АПЛ началась черная полоса, был признан одним из худших игроком матча, согласно оценкам СМИ и различных порталов.

Так Sky Sports оценил игру норвежца в 6 баллов, такую же оценку получили Эдерсон, Диаш и Родри. А вот Manchester Evening News и вовсе признал Холанда худшим на поле, выдав ему лишь 5 баллов.

Сайт футбольной статистики WhoScored был чуть более позитивно настроен к Эрлингу, оценив его игру в 6.5 баллов, что все равно сделало норвежца одним из худших в составе Сити.

Напомним, что начав свою карьеру в АПЛ Эрлинг Холанд побил немало рекордов, однако в последних шести матчах у норвежца всего один гол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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