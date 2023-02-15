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Холанд высказался о своих бомбардирских достижениях

Норвежец считает свои показатели аномальными.
Сегодня, 12:21
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мыслями о своих показателях в футболке "горожан".

По словам норвежца, то, что он забил уже столько голов - ненормально.

То, что я забил уже 25 голов в АПЛ - это ненормально. Однако я знал, что эта команда способна забивать по 100 за сезон, так что было очевидно, что я как форвард буду иметь также много мячей.

Каждая игра имеет вес. Когда мы уступили Тоттенхэму, то были уже вне борьбы, а сейчас снова оказались в ней.

Нужно оставаться сфокусированным на протяжении всего матча, потому что мяч может попасть к тебе в любой момент. Он может появиться перед мной тогда, когда я меньше всего этого ожидаю, поэтому нужно быть готовым действовать.

Мне не нужно касаться мяча каждую минуты, чтобы наслаждаться игрой. Мне просто надо быть в нужном месте перед воротами. Вот мой фокус. Моя работа - забить гол. Это самая важная вещь", - сказал Холанд.

Напомним, сегодня, 15 февраля, состоится матч Арсенал - Манчестер Сити. На нашем сайте вы можете узнать где смотреть перенесенный поединок 12 тура АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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