Арсенал - Манчестер Сити: где смотреть матч 15.02.2023 чемпионата Англии
В среду, 15 февраля, в перенесенном матче 12-го тура состоится первая часть главного противостояния нынешнего сезона английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал примет на своем поле Манчестер Сити.
Поединок будет сыгран в Лондоне (Англия) на домашнем стадионе "канониров" Эмирейтс. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
На данный момент Арсенал и Манчестер Сити являются главными конкурентами в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб, хоть и позволил в последних турах сопернику приблизиться, продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 51 очко. "Горожане" в статусе основного преследователя лидера идут вторыми, отставая на три балла и сыграв на один матч больше.
Где смотреть матч Арсенал - Манчестер Сити
Матч английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити начнется 15 февраля в 21:30 по киевскому времени.
В Украине поединок 12-го тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал является официальным транслятором АПЛ.
Как уже упоминалось, этот матч станет первой встречей Арсенала и Манчестер Сити в рамках нынешнего чемпионата Англии. Второе очное противостояние команд уже на поле "горожан" запланировано на 26 апреля в 33-м туре АПЛ.
В текущем сезоне подопечные Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы пересекались в конце января в четвертом раунде Кубка Англии, и тогда победу с минимальным перевесом праздновали "горожане" благодаря единственному голу Натана Аке.
В прошлом сезоне Манчестер Сити в чемпионате Англии обыграл Арсенал дважды: разгромил соперника 5:0 дома и одолел со счетом 2:1 в гостях.
Всего в своей истории Арсенал и Манчестер Сити провели между собой 206 матчей, и сейчас преимущество на стороне "канониров". Лондонская команда одержала 98 побед и потерпела 63 поражения, а еще 45 поединков завершились вничью.
Где состоится матч Арсенал - Манчестер Сити
Поединок между Арсеналом и Манчестер Сити будет сыгран в Лондоне на стадионе Эмирейтс, который является домашним для "канониров" с 2006 года. Сейчас вместимость арены составляет 60 704 зрителя.