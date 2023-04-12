Сане и Мане устроили драку в раздевалке после матча Манчестер Сити - Бавария

Разгромное поражение от Манчестер Сити оказалось не единственным плохим итогом вечера для мюнхенской Баварии.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, еще на поле во время матча Лерой Сане и Садио Мане устроили словесную перепалку.

Ключевой момент спора произошел на 83-й минуте: Мане выбежал на пространство для передачи вразрез вместо того, чтобы наоборот сблизиться и получить короткий пас.

Сане, который был очень мотивирован в игре против своей бывшей команды, этого не ожидал, разозлился и в итоге начал спор с Садио.

Уже после финального свистка сенегалец предъявил свои претензии на то, в каком тоне немец с ним разговаривал на поле. А затем Мане неожиданно нанес удар по лицу Сане, разбив тому губу.

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Другим игрокам "ротен" пришлось их разнимать. Для того, чтобы ситуация пришла в норму, Сане выгнали из раздевалки. Очевидцы сообщают, что удар оставил следы на его лице.

По информации журналиста SPORT1 Керри Хау, Мане чувствовал, что Сане спровоцировал его во время игры. Садио оскорбил Лероя, после чего ударил его.

Бавария отказалась комментировать данный инцидент и возможные последствия.