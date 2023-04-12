Тухель: Нас жестоко карали, а ошибка Упамекано стоила нам всей игры

Мюнхенская Бавария неожиданно для многих была разгромлена Манчестер Сити со счетом 3:0.

Одним из худших игроков встречи стал центрбек "ротен" Дайо Упамекано, который лично "привез" второй гол. После матча главный тренер немецкого клуба Томас Тухель заявил, что его подопечный продолжает познавать футбол.

"Упамекано еще молод, он извлечет из этого урок. Если вы играете так много матчей, в какой-то момент вы совершите ошибку. Это наказало нас сегодня и стоило нам игры, но дела продолжаются", - цитирует Тухеля Bayern & Germany.

"Нас наказывали на этапах, когда мы были лучшей командой на поле. Нас просто жестоко наказывали. Я думал, что наша игра была очень хорошей до 2:0. Я не хочу обсуждать результат - я увидел хорошее выступление до 70-й минуты".

Стоит отметить, что данная встреча стала знаменательной для Томаса Мюллера, который вышел на замену на 80-й минуте.

Ответная игра между Баварией и Манчестер Сити состоится в Мюнхене 19 апреля.