iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спалетти - о поражении Милану: Характер Наполи все еще формируется

Итальянский специалист признал поражение в крайней встрече.
Сегодня, 09:58
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти высказался об игре своей команды в матче против Милана (0:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Тут нечего обсуждать. Говорить о матчах после их окончания – это терять время, потому что изменить уже ничего нельзя.

Мы здорово настроились, я поблагодарил команду за то, что увидел. Мы делали на поле то, что должны были, то, чего я ожидал от ребят. Отличная работа.

Каждая потеря в составе усложняет ситуацию, но у нас есть футболисты, способные заменить отсутствующих, и именно благодаря этому мы добились того, чего добились. Мне жаль, что Замбо-Ангисса не сыграет в ответном матче, это несправедливо, но ладно. Я уже планировал его замену, думал лишь, кого выпустить. Жаль, что мы минуту или две потратили на то, чтобы решить, на кого его заменить.

Читай также: Милан - Наполи: видео голов и обзор матча

Если говорить о нашем характере, то он все еще формируется в какой-то мере. Мы чувствительны к ситуациям, в которых оказываемся, например, к той атмосфере, что была на матче с Миланом у нас дома.

Вы слышали, как сегодня поддерживали команду? А когда мы играли дома, слышны были лишь молчаливый протест фанатов и празднования тысячи фанатов Милана", – сказал Спалетти в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, ответный матч Наполи - Милан состоится 18 апреля в Неаполе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан Лучано Спалетти

Статьи по теме

Милан - Наполи: видео голов и обзор матча Милан - Наполи: видео голов и обзор матча
Милан в большинстве переиграл Наполи Милан в большинстве переиграл Наполи
Тен Хаг осчастливил автографом и мило побеседовал с юным фанатом Манчестер Юнайтед Тен Хаг осчастливил автографом и мило побеседовал с юным фанатом Манчестер Юнайтед
Канте хочет остаться в Челси Канте хочет остаться в Челси
Помочь журналистам

Видео

Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Тен Хаг осчастливил автографом и мило побеседовал с юным фанатом Манчестер Юнайтед
Европа11:47
Канте хочет остаться в Челси
ММА11:23
Перейра объявил о переходе в полутяжелый вес
Европа11:08
Игрок Баварии стал жертвой расистских оскорблений после матча с Сити
Европа10:50
Экс-игрок Челси выступил с хвалебной характеристикой в адрес Мудрика
Киберспорт10:29
Paris Major 2023: Monte встретятся с Faze, NiP поборются с Astralis
Лига Чемпионов10:22
УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в ЛЧ
Киберспорт10:21
Отбор на Paris Major 2023: Monte сыграют с россиянами, NiP - против Astralis
Лига Чемпионов10:17
Лига чемпионов: Реал разобрался с Челси, Милан снова обыграл Наполи
Лига Чемпионов09:58
Спалетти - о поражении Милану: Характер Наполи все еще формируется
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK