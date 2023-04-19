Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча 18.04.2023 Лиги чемпионов

Команда Стефано Пиоли удержала на выезде необходимый результат, за счет которого она теперь сыграет в полуфинале.

В Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны прошел четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором Наполи принимал в гостях Милан.

Под занавес первого тайма Оливье Жиру вывел "россонери" вперед, перед этим ранее не реализовав пенальти.

Ближе к концу матча Хвича Кварацхелия ответил французу своим промахом с "точки", а уже в добавленное арбитром время Виктор Осимхен восстановил паритет, который уже ни на что не влиял.

Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Милан в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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Наполи - Милан 1:1 (по сумме двух матчей 1:2)

Голы: Осимхен, 90+3 - Жиру, 43.

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 14 - 12

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.15

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 74), Жезус, Руи (Оливера, 34) - Ндомбеле (Элмас, 63), Лоботка, Зелински (Распадори, 74) - Политано (Лосано, 34), Осимхен, Кварацхелия.

Милан: Меньян - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес - Крунич, Тонали, Диас (Мессиас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) - Жиру (Ориги, 68).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Оливера - Эрнандес, Меньян.

На 22-й минуте Оливье Жиру (Милан) не реализовал пенальти.

На 82-й минуте Хвича Кварацхелия (Наполи) не реализовал пенальти.

Источник: MEGOGO