Второе пришествие Лэмпарда установило новый антирекорд Челси

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Лондонский Челси вновь уступил мадридскому Реалу со счетом 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

Под временным руководством Фрэнка Лэмпарда "синие" проиграли все четыре матча. Эт позволило английскому тренеру записать на свой счет новый антирекорд клуба.

Как сообщает The Athletic, за всю 118-летнюю историю Челси не было ни одного тренера, который умудрился бы проиграть свои первые четыре матча во главе команды. Так было до второго пришествия Лэмпарда.

При легенде клуба "пенсионеры" уступили Вулверхэмптону (0:1) и Брайтону (1:2) в рамках АПЛ, а также дважды Реалу (0:2, 0:2) в Лиге чемпионов.

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Напомним, что 6 апреля Фрэнк Лэмпард стал временным тренером Челси, заменив на посту ранее уволенного Грэма Поттера.