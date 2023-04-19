iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Второе пришествие Лэмпарда установило новый антирекорд Челси

Не лучший способ прорекламировать себя для будущих работодателей.
Сегодня, 00:25
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Лондонский Челси вновь уступил мадридскому Реалу со счетом 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

Под временным руководством Фрэнка Лэмпарда "синие" проиграли все четыре матча. Эт позволило английскому тренеру записать на свой счет новый антирекорд клуба.

Как сообщает The Athletic, за всю 118-летнюю историю Челси не было ни одного тренера, который умудрился бы проиграть свои первые четыре матча во главе команды. Так было до второго пришествия Лэмпарда.

При легенде клуба "пенсионеры" уступили Вулверхэмптону (0:1) и Брайтону (1:2) в рамках АПЛ, а также дважды Реалу (0:2, 0:2) в Лиге чемпионов.

Читай также: Поздний гол Осимхена не спас Наполи от вылета - Милан вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Напомним, что 6 апреля Фрэнк Лэмпард стал временным тренером Челси, заменив на посту ранее уволенного Грэма Поттера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард

Статьи по теме

Челси - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Челси - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Чуда не случилось: Реал вновь победил Челси, пройдя в полуфинал Лиги чемпионов Чуда не случилось: Реал вновь победил Челси, пройдя в полуфинал Лиги чемпионов
Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире
Челси - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Челси - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:57
"Это огромное удовольствие": Пиоли прокомментировал выход Милана в полуфинал Лиги чемпионов
00:55
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
Лига Чемпионов00:43
Челси - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:36
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Европа00:25
Второе пришествие Лэмпарда установило новый антирекорд Челси
Киберспорт00:21
IEM Rio 2023: Heroic встретятся с Mongolz, OG противостоят Cloud9
Лига Чемпионов00:11
Лига чемпионов: Реал и Милан вышли в полуфинал
Лига Чемпионов00:08
Поздний гол Осимхена не спас Наполи от вылета - Милан вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Чуда не случилось: Реал вновь победил Челси, пройдя в полуфинал Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:26
Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK