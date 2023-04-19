Наполи - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 18.04.2023

"Россонери" выстояли в Неаполе и впервые за 16 лет сыграют в полуфинале.

Во вторник, 18 апреля, в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Наполи и Миланом.

"Россонери" подходили к этой встрече с небольшим преимуществом после минимальной победы в первой игре, а также разгромом со счетом 4:0 в рамках Серии А.

В стартовый состав "партенопейцев" вернулся Виктор Осимхен, который отсутствовал в предыдущих матчах из-за мышечной травмы. Однако его появление никак не сбалансировало отсутствие из-за дисквалификации Ким Мин Дже и Андре Замбо Ангисса.

На 21-й минуте Рафаэль Леау был сбит Марио Руи в штрафной Наполи, за что главный арбитр назначил пенальти. Однако Оливье Жиру не сумел с "точки" переиграть Алекса Мерета, отбившего удар, направленный в правый угол.

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В середине тайма Лучано Спаллетти был вынужден сделать двойную замену: из-за повреждений не смогли продолжить встречу Маттео Политано и Руи.

А ближе к перерыву "красно-черные" вышли вперед. Рафаэлю Леау удался невероятный слалом со своей половины поля вплоть до штрафной соперника. Португалец по пути обыграл четырех оппонентов, а ворвавшись в штрафную он покатил мяч на 11 метров, откуда Жиру пробил уже по пустым воротам.

Источник: Getty Images

Спустя несколько минут хозяева поля сравняли счет, но судья отменил взятие ворот из-за игры рукой в исполнении Осимхена.

После перерыва Милан практически перестал атаковать, сделав ставку на удержание счета. В то же самое время Наполи хоть и наносил удары, но ни один из них не потревожил Майка Меньяна. Однако у неаполитанцев все же был шанс вернуться в игру и перевернуть ход противостояния.

За 10 минут до конца Фикайо Томори в подкате сыграл рукой. Арбитр вновь указал на 11 метров. Но, как и в случае первого тайма, вратарь переиграл бьющего: на этот раз Меньян не дал отличиться Хвиче Кварацхелии.

Но "партенопейцы" все же забили свой гол. Осимхен головой замкнул подачу и подарил фанатам своей команды маленькую, но надежду.

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Однако времени оказалось слишком мало - спустя всего минуту судья дал финальный свисток, который ознаменовал выход Милана в полуфинал.

В следующей стадии команда Стефано Пиоли с высокой долей вероятности встретится со своими соседями по городу, ведь Интер в первом матче обыграл Бенфику на ее же поле со счетом 2:0.

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Статистика матча Наполи - Милан 1/4 финала Лиги чемпионов

Наполи - Милан 1:1 (по сумме двух матчей 1:2)

Голы: Осимхен, 90+3 - Жиру, 43.

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 14 - 12

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.15

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 74), Жезус, Руи (Оливера, 34) - Ндомбеле (Элмас, 63), Лоботка, Зелински (Распадори, 74) - Политано (Лосано, 34), Осимхен, Кварацхелия.

Милан: Меньян - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес - Крунич, Тонали, Диас (Мессиас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) - Жиру (Ориги, 68).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Оливера - Эрнандес, Меньян.

На 22-й минуте Оливье Жиру (Милан) не реализовал пенальти.

На 82-й минуте Хвича Кварацхелия (Наполи) не реализовал пенальти.