Челси - Реал 0:2: обзор матча и результат игры 18.04.2023

Во вторник, 18 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Челси встречался с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Первый тайм команды провели на равных. Оба клуба создавали опасные моменты у ворот соперника, однако на решающей стадии игрокам постоянно не хватало точности.

Уже во второй половине встречи гости смогли выйти вперед. На 58-й минуте Винисиус отдал точный пас на Родриго, который отличился забитым мячом.

Под занавес встречи все тот же бразилец вновь поразил ворота Кепы. На этот раз на Родриго ассистировал Федерико Вальверде, чем помог вингеру оформить дубль и установить финальный счет.

Отметим, украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле лишь лишь на 67-й минуте, не отличившись за отведенное ему время результативными действиями.

Таким образом в 1/2 финала Лиги чемпионов Реал встретится с победителем пары Бавария - Манчестер Сити.

Статистика матча Челси - Реал 1/4 финала Лиги чемпионов

Челси - Реал 0:2 (0:4 - общий)

Голы: Родриго, 58, 80

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 15 - 7

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 1.53

Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71).

Предупреждения: Милитао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89).