"Это огромное удовольствие": Пиоли прокомментировал выход Милана в полуфинал Лиги чемпионов

Милан не дал Наполи себя обыграть и по сумме двух встреч прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

В послематчевом интервью главный тренер "россонери" Стефано Пиоли поделился эмоциями о таком достижении не только команды, но и своей карьеры.

"Когда вы переживаете такие вечера, вы можете быть самым счастливым человеком в мире, но также и самым грустным. Спорт дает вам эти эмоции. К счастью для нас, все пошло в правильном направлении. Мы много растем, это огромное удовольствие", - цитирует Пиоли сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Я забочусь о болельщиках, они очень помогали нам в трудные моменты. Если мы здесь, то это тоже благодаря им. Наполи провел отличный матч. Возвращение Осимхена заставило нас играть ниже, и мы сделали это с большой жертвой".

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В полуфинале Лиги чемпионов Милан сыграет с победителем пары Интер - Бенфика. В первом матче "нерадзурри" победили "орлов" со счетом 2:0.