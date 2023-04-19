Матч против Баварии стал для Гвардиолы 400-м во главе Манчестер Сити

Такое событие испанский специалист может отметить юбилейной победой в Лиге чемпионов.

В среду, 19 апреля, в Мюнхене в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов сошлись Бавария и Манчестер Сити.

Для Пепа Гвардиолы данная встреча стала уже 400-й во главе английского клуба, сообщает BT Sport.

Примечательно, что если "горожане" обыграют "ротен", для 52-летнего испанца эта победа станет уже 100-й в рамках Лиги чемпионов.

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Напомним, что Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года. Из 399 матчей команда выиграла 295, ничейным результатом завершились 46 игр, а проиграл Сити 56 раз. Разница голов - 1010:345.

Под руководством Гвардиолы Манчестер Сити по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем кубка лиги, два раза выигрывал Суперкубок Англии и один раз кубок Англии. В Лиге чемпионов лучшим достижением клуба остается проигранный финал 2021 года.