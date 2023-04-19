iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч против Баварии стал для Гвардиолы 400-м во главе Манчестер Сити

Такое событие испанский специалист может отметить юбилейной победой в Лиге чемпионов.
Вчера, 23:03
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В среду, 19 апреля, в Мюнхене в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов сошлись Бавария и Манчестер Сити.

Для Пепа Гвардиолы данная встреча стала уже 400-й во главе английского клуба, сообщает BT Sport.

Примечательно, что если "горожане" обыграют "ротен", для 52-летнего испанца эта победа станет уже 100-й в рамках Лиги чемпионов.

Читай также: Ман Сити желает продлить контракт с Холандом

Напомним, что Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года. Из 399 матчей команда выиграла 295, ничейным результатом завершились 46 игр, а проиграл Сити 56 раз. Разница голов - 1010:345. 

Под руководством Гвардиолы Манчестер Сити по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем кубка лиги, два раза выигрывал Суперкубок Англии и один раз кубок Англии. В Лиге чемпионов лучшим достижением клуба остается проигранный финал 2021 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария не дала снова себя обыграть, но именно Манчестер Сити сыграет с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов Бавария не дала снова себя обыграть, но именно Манчестер Сити сыграет с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Бавария - Манчестер Сити: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Тухель - о ответном матче с Ман Сити: Мы верим в свои силы, но нужно быть реалистами Тухель - о ответном матче с Ман Сити: Мы верим в свои силы, но нужно быть реалистами
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Бокс01:05
Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия
Европа01:01
Президента Ла Лиги не убедили слова президента Барселоны по делу Негрейры
Лига Чемпионов00:40
Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
НБА00:38
Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда
Лига Чемпионов00:28
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:14
Лига чемпионов: стали известны полуфинальные пары
Лига Чемпионов00:07
Бавария не дала снова себя обыграть, но именно Манчестер Сити сыграет с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Киберспорт23:25
NaVi вышли в полуфинал IEM Rio 2023 после победы над BIG
Другие страны23:12
Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK