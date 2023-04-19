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Ман Сити желает продлить контракт с Холандом

Норвежский "терминатор" может надолго связать будущее с "горожанами"
Сегодня, 10:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити готовится продлить контракт с Эрлингом Холандом.

Как сообщает издание The Athletic, "горожане" стремятся продлить контракт с норвежцем, игрок тоже открыт к переговорам.

Несмотря на слухи о предстоящем возможном переходе в Реал и то, что Холанд хотел играть за "сливочных", сейчас он счастлив в коллективе Пепа Гвардиолы.

Кроме того, Манчестер Сити сдержали серию обещаний, которая была дана во время переговоров о трансфере прошлой весной.

Напомним, что на нашем сайте доступна статистика Эрлинга Холанда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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