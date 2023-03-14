Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Манчестер Сити.
Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд перебрался в английский клуб в летнее трансферное окно 2022-го года.
Норвежский форвард оказался в стане "горожан" после того, как клуб активировал опцию выкупа. За короткое время Холанд успел стать лидером команды, а также звездой всего чемпионата.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Манчестер Сити
В чемпионате:
- Матчей: 26 (25 в основе)
- Голов: 28
- Ассистов: 5
- Желтые карточки: 4
В лиге чемпионов:
- Матчей: 5 (5 в основе)
- Голов: 5
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За сборную Норвегии
В Лиге наций УЕФА:
- Матчей: 6 (6 в основе)
- Голов: 6
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 0
Ранее сообщалось, что Холанд побил клубный рекорд Манчестер Сити, обойдя показатель Серхио Агуэро.