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Эрлинг Холанд: статистика-2022/23

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Манчестер Сити.
Сегодня, 10:12
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд перебрался в английский клуб в летнее трансферное окно 2022-го года.

Норвежский форвард оказался в стане "горожан" после того, как клуб активировал опцию выкупа. За короткое время Холанд успел стать лидером команды, а также звездой всего чемпионата.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Манчестер Сити

В чемпионате:

  • Матчей: 26 (25 в основе)
  • Голов: 28
  • Ассистов: 5
  • Желтые карточки: 4

В лиге чемпионов:

  • Матчей: 5 (5 в основе)
  • Голов: 5
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

За сборную Норвегии

В Лиге наций УЕФА:

  • Матчей: 6 (6 в основе)
  • Голов: 6
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 0

Ранее сообщалось, что Холанд побил клубный рекорд Манчестер Сити, обойдя показатель Серхио Агуэро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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