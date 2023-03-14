Эрлинг Холанд: статистика-2022/23

Нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд перебрался в английский клуб в летнее трансферное окно 2022-го года.

Норвежский форвард оказался в стане "горожан" после того, как клуб активировал опцию выкупа. За короткое время Холанд успел стать лидером команды, а также звездой всего чемпионата.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Манчестер Сити

В чемпионате:

Матчей : 26 (25 в основе)

: 26 (25 в основе) Голов : 28

: 28 Ассистов : 5

: 5 Желтые карточки: 4

В лиге чемпионов:

Матчей : 5 (5 в основе)

: 5 (5 в основе) Голов : 5

: 5 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 0

За сборную Норвегии

В Лиге наций УЕФА:

Матчей : 6 (6 в основе)

: 6 (6 в основе) Голов : 6

: 6 Ассистов : 1

: 1 Желтые карточки: 0

Ранее сообщалось, что Холанд побил клубный рекорд Манчестер Сити, обойдя показатель Серхио Агуэро.