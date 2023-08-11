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Футбол

Холанд отметился 100 голом в топ-5 лиг

Похоже, в этом сезоне нас ждут новые рекорды норвежца.
Вчера, 22:57
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжает устанавливать бомбардирские рекорды и достижения.

В стартовом туре АПЛ, где встречались Ман Сити и Бернли, норвежец забил дважды, это были его 99 и 100 голы в топ-5 лигах.

Ранее Эрлинг отметился 62 забитыми мячами за Боруссию, для этого ему понадобилось 67 матчей.

В Сити же у него статистика куда круче, 38 голов в 36 матчах.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн может уже завтра дебютировать за Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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