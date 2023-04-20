Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 19.04.2023 Лиги чемпионов
В Мюнхене на Альянц Арене прошел матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местная Бавария принимала в гостях Манчестер Сити.
Уже в первом тайме англичане могли выйти вперед, но Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше перекладины. Но в начале второй половины норвежец реабилитировался, выведя свою команду вперед.
Хозяева поля все же забили хотя бы один гол в этом противостоянии. Под занавес встреча Джошуа Киммих оказался более точным, чем Холанд, реализовав пенальти.
Вашему вниманию видео всех голов матча Бавария - Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов:
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Бавария - Манчестер Сити 1:1 (по сумме двух матчей 1:4)
Голы: Киммих, 83 (пен.) - Холанд, 57.
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 12 - 11
Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.41
Бавария: Зоммер - Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) - Киммих, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман - Чупо-Мотинг (Тель, 71).
Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке (Ляпорт, 66) - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш - Холанд (Альварес, 84).
Предупреждения: Канселу, Упамекано, Киммих, Павар, Станишич - Эдерсон, Гюндоган, Аке, Ляпорт.
На 38-й минуте Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) не реализовал пенальти.
Источник: MEGOGO