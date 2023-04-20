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Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 19.04.2023 Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы добыла минимально необходимый результат для выхода в следующую стадию турнира.
Сегодня, 00:28
Бавария - Манчестер Сити / Getty Images
Бавария - Манчестер Сити / Getty Images

В Мюнхене на Альянц Арене прошел матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местная Бавария принимала в гостях Манчестер Сити.

Уже в первом тайме англичане могли выйти вперед, но Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше перекладины. Но в начале второй половины норвежец реабилитировался, выведя свою команду вперед.

Хозяева поля все же забили хотя бы один гол в этом противостоянии. Под занавес встреча Джошуа Киммих оказался более точным, чем Холанд, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бавария - Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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Бавария - Манчестер Сити 1:1 (по сумме двух матчей 1:4)
Голы: Киммих, 83 (пен.) - Холанд, 57.

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 5 - 2 
Фолы: 12 - 11
Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.41

Бавария: Зоммер - Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) - Киммих, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман - Чупо-Мотинг (Тель, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке (Ляпорт, 66) - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш - Холанд (Альварес, 84).

Предупреждения: Канселу, Упамекано, Киммих, Павар, Станишич - Эдерсон, Гюндоган, Аке, Ляпорт.

На 38-й минуте Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) не реализовал пенальти.

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен

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Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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