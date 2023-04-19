Интер - Бенфика 3:3: обзор матча и результат игры 19.04.2023

В полуфинале турнира "нерадзурри" встретятся со своим принципиальным соперником, как и 20 лет назад.

В среду, 19 апреля, миланский Интер в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов принимал на своем поле Бенфику.

После выездной победы 2:0 в первом поединке подопечные Симоне Индзаги дома не позволили лиссабонцам отыграться, завершив встречу результативной ничьей 3:3, и завоевали путевку в полуфинал главного европейского клубного турнира.

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Интер уже в начале матча усложнил задачу своему сопернику, которому нужно было отыгрывать отставание в два мяча, только увеличив свое преимущество усилиями Николо Бареллы. Тем не менее Бенфике удалось выровнять положение ближе к концу тайма благодаря результативному удару Фредрика Аурснеса.

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Все же в середине второй половины встречи Лаутаро Мартинес снова вывел "нерадзурри" вперед, замкнув прострел от Федерико Димарко. На 78-й минуте Хоакин Корреа после передачи того же Димарко увеличил отрыв до двух мячей, практически нивелировав все шансы лиссабонцев.

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Однако удержать победный результат миланскому клубу на удалось. Сначала Антонио Силва сократил отставание до минимума, а после Петар Муса в компенсированное время поставил точку в матче.

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Таким образом, в следующем раунде плей-офф состоится миланское дерби - Интер встретится с Миланом, повторив полуфинальное противостояние Лиги чемпионов 20-летней давности. Тогда, в 2003 году, успех праздновали "россонери", которые в итоге и стали победителями турнира.

Первые полуфинальные поединки запланированы на 9-10 мая, ответные матчи состоятся 16-17 мая.

Статистика матча Интер - Бенфика 1/4 финала Лиги чемпионов

Интер - Бенфика 3:3

Голы: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Силва, 86, Муса, 90+5

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 13 - 10

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.72

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80) - Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80) - Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)

Бенфика: Влаходимос - Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью (Невес 80) - Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес - Рамуш (Гуэдэш 74)

Предупреждения: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5