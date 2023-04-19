Интер - Бенфика 3:3: обзор матча и результат игры 19.04.2023
В среду, 19 апреля, миланский Интер в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов принимал на своем поле Бенфику.
После выездной победы 2:0 в первом поединке подопечные Симоне Индзаги дома не позволили лиссабонцам отыграться, завершив встречу результативной ничьей 3:3, и завоевали путевку в полуфинал главного европейского клубного турнира.
Интер уже в начале матча усложнил задачу своему сопернику, которому нужно было отыгрывать отставание в два мяча, только увеличив свое преимущество усилиями Николо Бареллы. Тем не менее Бенфике удалось выровнять положение ближе к концу тайма благодаря результативному удару Фредрика Аурснеса.
Все же в середине второй половины встречи Лаутаро Мартинес снова вывел "нерадзурри" вперед, замкнув прострел от Федерико Димарко. На 78-й минуте Хоакин Корреа после передачи того же Димарко увеличил отрыв до двух мячей, практически нивелировав все шансы лиссабонцев.
Однако удержать победный результат миланскому клубу на удалось. Сначала Антонио Силва сократил отставание до минимума, а после Петар Муса в компенсированное время поставил точку в матче.
Таким образом, в следующем раунде плей-офф состоится миланское дерби - Интер встретится с Миланом, повторив полуфинальное противостояние Лиги чемпионов 20-летней давности. Тогда, в 2003 году, успех праздновали "россонери", которые в итоге и стали победителями турнира.
Первые полуфинальные поединки запланированы на 9-10 мая, ответные матчи состоятся 16-17 мая.
Статистика матча Интер - Бенфика 1/4 финала Лиги чемпионов
Интер - Бенфика 3:3
Голы: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Силва, 86, Муса, 90+5
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 13 - 10
Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.72
Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80) - Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80) - Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)
Бенфика: Влаходимос - Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью (Невес 80) - Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес - Рамуш (Гуэдэш 74)
Предупреждения: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5