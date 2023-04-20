iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Бенфика 3:3 видео голов и лучших моментов матча 19.04.23

Предлагаем вашему вниманию обзор второго поединка четвертьфинала еврокубка.
Сегодня, 00:40
Интер - Бенфика: видео голов / Getty Images
Интер - Бенфика: видео голов / Getty Images

В среду, 19 апреля, миланский Интер сыграл на своем поле с Бенфикой в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги после выездной победы 2:0 в первой встрече в повторном поединке разошлась с соперником миром 3:3, завоевав путевку в полуфинал турнира.

В первом тайме команды обменялись голами - на результативный удар Николо Бареллы гости ответили точным выстрелом Фредрика Аурснеса.

Во второй половине встречи Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа увеличили преимущество "нерадзурри" до двух мячей, но хозяева поля не смогли удержать победный результат - в конце матча Антонио Силва и Петар Муса счет сравняли.

В полуфинале Лиги чемпионов Интер будет противостоять Милану.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Бенфика в 1/4 финала Лиги чемпионов

Интер - Бенфика 3:3

Голы: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Силва, 86, Муса, 90+5

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80) - Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80) - Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)

Бенфика: Влаходимос - Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью (Невес 80) - Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес - Рамуш (Гуэдэш 74)

Предупреждение: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика видео голов обзор матча Интер Милан видео лучших моментов

Статьи по теме

Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия
Президента Ла Лиги не убедили слова президента Барселоны по делу Негрейры Президента Ла Лиги не убедили слова президента Барселоны по делу Негрейры
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Бокс01:05
Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия
Европа01:01
Президента Ла Лиги не убедили слова президента Барселоны по делу Негрейры
Лига Чемпионов00:40
Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
НБА00:38
Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда
Лига Чемпионов00:28
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:14
Лига чемпионов: стали известны полуфинальные пары
Лига Чемпионов00:07
Бавария не дала снова себя обыграть, но именно Манчестер Сити сыграет с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Киберспорт23:25
NaVi вышли в полуфинал IEM Rio 2023 после победы над BIG
Другие страны23:12
Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK