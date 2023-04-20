Интер - Бенфика 3:3 видео голов и лучших моментов матча 19.04.23
В среду, 19 апреля, миланский Интер сыграл на своем поле с Бенфикой в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Команда Симоне Индзаги после выездной победы 2:0 в первой встрече в повторном поединке разошлась с соперником миром 3:3, завоевав путевку в полуфинал турнира.
В первом тайме команды обменялись голами - на результативный удар Николо Бареллы гости ответили точным выстрелом Фредрика Аурснеса.
Во второй половине встречи Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа увеличили преимущество "нерадзурри" до двух мячей, но хозяева поля не смогли удержать победный результат - в конце матча Антонио Силва и Петар Муса счет сравняли.
В полуфинале Лиги чемпионов Интер будет противостоять Милану.
Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Бенфика в 1/4 финала Лиги чемпионов
Интер - Бенфика 3:3
Голы: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Силва, 86, Муса, 90+5
Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80) - Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80) - Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)
Бенфика: Влаходимос - Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью (Невес 80) - Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес - Рамуш (Гуэдэш 74)
Предупреждение: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5
Источник: MEGOGO