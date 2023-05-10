iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти рассказал, кого поддерживает в миланском дерби

Папа Карло остается "россонери".
Сегодня, 12:43
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти признался, что будет олеть за Милан в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Интера.

Во время одного из интервью журналисты спросили, за кого будет болеть итальянский специлист. Карло долго не раздумывал.

"1, 2… Форца, Милан! При всем уважении к Интеру, но я должен сказать Форца, Милан", – сказал Анчелотти.

Напомним, что Карло Анчелотти возглавлял "россонери" с 2001 по 2009 год и дважды становился чемпионом Италии. Также итальянец мог взять Лигу чемпионов, но случился стамбульский финал 2005 года.

"Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.

Снова с Миланом в Стамбуле? Будем надеяться", – цитирует тренера Реала Sempre Milan.

У нас вы можете ознакомиться с прогнозом на матч Милан - Интер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Карло Анчелотти

Статьи по теме

Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 10.05.2023 Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 10.05.2023
Милан - Интер: где смотреть матч 10.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов Милан - Интер: где смотреть матч 10.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов
Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация
Гвардиола и Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии Гвардиола и Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:55
Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
Другие14:49
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Киберспорт14:46
Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023
Украина14:12
Селезнев объявил дату своего прощального матча
Лига Чемпионов14:11
Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити
Лига Чемпионов13:45
Укротить змею: Карикатурист оригинально олицетворил дерби Милана и Интера
Другие страны13:26
Ушел из жизни легендарный мексиканский вратарь
НБА13:03
Плей-офф НБА: идет второй раунд
Лига Чемпионов12:43
Анчелотти рассказал, кого поддерживает в миланском дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK