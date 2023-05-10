Анчелотти рассказал, кого поддерживает в миланском дерби

Карло Анчелотти признался, что будет олеть за Милан в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Интера.

Во время одного из интервью журналисты спросили, за кого будет болеть итальянский специлист. Карло долго не раздумывал.

"1, 2… Форца, Милан! При всем уважении к Интеру, но я должен сказать Форца, Милан", – сказал Анчелотти.

Напомним, что Карло Анчелотти возглавлял "россонери" с 2001 по 2009 год и дважды становился чемпионом Италии. Также итальянец мог взять Лигу чемпионов, но случился стамбульский финал 2005 года.

"Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.

Снова с Миланом в Стамбуле? Будем надеяться", – цитирует тренера Реала Sempre Milan.

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