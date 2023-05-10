Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов

В этом сезоне босниец не сможет стать рекордсменом в данном показателе.

В среду, 10 мая, на Сан-Сиро в рамках первого матча полуфинального противостояния Лиги чемпионов сошлись Милан и Интер.

Уже к одиннадцатой минуте поединка "нерадзурри" оформили комфортное преимущество, забив два гола.

Автором первого взятия ворот стал Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового от Хакана Чалханоглу.

Как сообщает MisterChip, босниец стал вторым самым возрастным автором гола в полуфинале Лиги чемпионов - Джеко забил гол в возрасте 37 лет и 54 дней.

Рекорд же принадлежит легенде Манчестер Юнайтед Райану Гиггзу, который в 2011 году отметился в воротах Шальке, когда ему было 37 лет и 148 дней.

#OJOALDATO - Dzeko (37 años y 54 días) es el SEGUNDO jugador más veterano que marca en una semifinal/final de la UEFA Champions League, sólo por detrás de Ryan Giggs (que le marcó al Schalke en 2011 con 37 años y 148 días). pic.twitter.com/Erh6zLwKRX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 10, 2023

Ранее главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что хотел бы, чтобы в стамбульском финале встретились его нынешняя и бывшая команды.