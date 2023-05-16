Интер - Милан: стартовые составы команд

Хозяева без изменений, а у "россонери" с первых минут выйдет Леау.

Во вторник, 16 мая, на стадионе Сан-Сиро пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером.

Главные тренеры клубов определились со стартовыми составами на важнейший для них матч.

В составе номинальных хозяев "нерадзурри" не произошло никаких изменений, отсносительно их прошлой встречи против Милана.

А вот Милану пришлось сделать несколько замен. Симона Кьера в центре защиты заменит молодой Малик Тиау, из-за травмы матч пропускает Беннасер, зато вернулся Леау.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а трансляцию поединка Интер - Милан вы можете посмотреть на нашем сайте.