Интер - Милан: стартовые составы команд
Во вторник, 16 мая, на стадионе Сан-Сиро пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером.
Главные тренеры клубов определились со стартовыми составами на важнейший для них матч.
В составе номинальных хозяев "нерадзурри" не произошло никаких изменений, отсносительно их прошлой встречи против Милана.
Here. We. Go. 👇#ForzaInter #InterMilan #UCL pic.twitter.com/WrDVqNHsqi— Inter (@Inter_en) May 16, 2023
А вот Милану пришлось сделать несколько замен. Симона Кьера в центре защиты заменит молодой Малик Тиау, из-за травмы матч пропускает Беннасер, зато вернулся Леау.
Team news for #InterMilan 📋#RednBlack #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/jj2SAAGSUc— AC Milan (@acmilan) May 16, 2023
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а трансляцию поединка Интер - Милан вы можете посмотреть на нашем сайте.