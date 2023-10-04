Антверпен - Шахтер: что нужно знать о сопернике и какие шансы у "горняков"

На групповом этапе Лиги чемпионов донецкому Шахтеру будут противостоять Барселона, Порту и Антверпен. Именно последний клуб наименее знаком украинским больлещикам, тем более, что "горняки" никогда не встречались с бельгийским клубом.

Антверпен - чемпион Бельгии и старейший клуб страны. Главный тренер - экс-игрок Баварии и Барселоны Марк ван Боммел, под руководством которого клуб и взял свое пятое чемпионство.

Состав Антверпена

Чемпион Бельгии обладает составом, который совсем немного уступает в общей стоимости Шахтеру, - 96 млн евро.

Самый дорогой игрок, а заодно и главная цель европейских грандов - Артюр Вермерен, 18-летний хавбек, который является главной звездой клуба. Также стоить выделить ветерана сборной Бельгии Тоби Альдервейрельда, который также является капитаном команды.

Главным бомбардиром клуба является также экс-игрок Тоттенхэма Винсент Янссен, имеющий в своем активе пять голов в девяти встречах. Антверпен при ван Боммеле предпочитает играть в оборонительную 4-3-2-1, так что для Шахтера сюрпризов быть не должно.

Отметим, что в составе клуба числятся два экс-игрока рпл, Чидера Эджуке воспользовался правилом ФИФА и покинул цска, а вот гирано керк лишь арендован у локомотива.

Последние результаты

Еврокубки Антверпен начал бодро, дважды обыграв афинский АЕК, а в ЛЧ их встретила Барселона, которая не оставила от команды ван Боммела камня на камне 5:0.

В домашнем чемпионате тоже у чемпионов не все складывается, свои последние три матча Анверпен сыграл 0:0. Всего у команды лишь три победы, пять ничьих и одно поражение в девяти турах чемпионата Бельгии. Антверпен идет пятым, оставая на пять очков от лидера.

Однако стоит отметить, что команда не проиграла ни одного из последних пяти матчей, а имея разницу мячей 13-4, Антверпен меньше всех пропустил в рамках бельгийского чемпионата.

Шансы Шахтера на победу

Антверпен впервые будет играть дома в рамках Лиги чемпионов, и хоть команда имеет проблемы с реализацией в последнее время, именно хозяева считаются фаворитами.

Шахтер же с одной стороны, никак не может нащупать свою лучшую форму, однако огромный опыт международных матчей может сыграть на руку "горнякам".

Букмекеры оценивают победу Антверпена в 1.93, а Шахтера - 4.35. Тем временем коэффициент на ничьюю составляет 3.90. Все остальные цифры также играют против Шахтера.

Напомним, поединок Антверпен - Шахтер состоится в 19:45 по киевскому времени на стадионе Босэйл в Антверпене. На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!