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Хавбек Антверпена: Против Шахтера ожидаю большего пространства

Бельгийцы, кажется, недооценивают донецкий клуб.
Сегодня, 21:04
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Во вторник, 3 октября, в рамках группового этапа ЛЧ встрется Антверпен и Шахтер.

Накануне матча дал интервью местным СМИ Артур Вермерен, главная звезда клуба. По его мнению, сегодня Антверпену будет легче, чем в чемпионате Бельгии.

Отметим, что бельгийский клуб не проиграл ни одного матча из последних пяти, но при этом трижды сыграл в ничью. А теперь Вермерен убежден, что Шахтер даст им больше пространства, чем другие клубы родного чемпионата.

"В последних матчах действительно было сложно. Но против Шахтера я ожидаю большего пространства. Мы всей командой также собрались вместе и обсудили, как можем создать еще больше возможностей. А результативность также зависит от уверенности, поэтому мы стараемся и дальше дарить ее друг другу.

В таких соревнованиях как Лига чемпионов можно многому научиться. Все могли видеть, как быстро все шло в нашем матче против Барселоны, и как быстро можно было забить гол всего за несколько передач. Конечно, все хотят побеждать, но от этого вы учитесь большему", - сказал Вермерен для Het Nieuwsblad.

С заявкой Шахтера на матч Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер антверпен

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