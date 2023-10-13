Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера

Каталонская Барселона понесла очередную кадровую потерю.

Как сообщает пресс-служба "блаугранас", у Алехандро Бальде диагностирована травма приводящей мышцы бедра. Срок восстановления не сообщается.

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Бальде получил повреждение в расположении сборной. Алехандро травмировался во вчерашнем матче против сборной Шотландии.

Также в лазарете каталонцев сейчас пребывают Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Педри, Френки де Йонг, Ламин Ямаль и Рафинья. Отметим, что уже 25 октября и 7 ноября Барселона сыграет с Шахтером в Лиге чемпионов.

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