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Футболист Барселоны рассказал, почему не дает фанатам автографы

Канселу не нравится, что на нем зарабатывают.
Сегодня, 11:21
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Фулбек Барселоны Жоау Канселу высказался о скандале с отказом давать автограф юному фанату.

"Учитывая глупости, которая пишут в комментариях, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, это не фанаты, а 20-летние "дети", которые каждый день ждут меня возле тренировочного центра, когда я гуляю с дочерью в парке или иду на ужин с девушкой".

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"Во-вторых, они просят автографы на стикерах или футболках, а потом продают их. Это повторяется каждый день одними и теми же людьми. Есть люди, которые не знают, что значит уважать личное пространство.

Обращаюсь к людям, которые критикуют: попробуйте выяснить реальное положение дел, прежде чем комментировать. Потому что настоящие фанаты всегда будут проявлять уважение", – написал Канселу в соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне не счету 29-летнего португальца два гола и один ассист в шести матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

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