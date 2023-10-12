Футболист Барселоны рассказал, почему не дает фанатам автографы

Канселу не нравится, что на нем зарабатывают.

Фулбек Барселоны Жоау Канселу высказался о скандале с отказом давать автограф юному фанату.

"Учитывая глупости, которая пишут в комментариях, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, это не фанаты, а 20-летние "дети", которые каждый день ждут меня возле тренировочного центра, когда я гуляю с дочерью в парке или иду на ужин с девушкой".

Читай также: Канселу пошел на понижение зарплаты ради перехода в Барселону

"Во-вторых, они просят автографы на стикерах или футболках, а потом продают их. Это повторяется каждый день одними и теми же людьми. Есть люди, которые не знают, что значит уважать личное пространство.

Обращаюсь к людям, которые критикуют: попробуйте выяснить реальное положение дел, прежде чем комментировать. Потому что настоящие фанаты всегда будут проявлять уважение", – написал Канселу в соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне не счету 29-летнего португальца два гола и один ассист в шести матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!