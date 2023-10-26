Судаков: Лучше б я не забил, а команда выиграла

Георгий Судаков поделился эмоциями после поражения от Барселоны в Лиге чемпионов.

По словам хавбека, лишь во втором тамйе Шахтер наконец начал показывать свой футбол, но, к сожалению, получалась далеко не все.

В итоге хавбек признался, что приятно было забить свой первый гол в ЛЧ, но лучше бы команда выиграла.

"Я думаю, что мы показали свои качества. Показали, что можем играть в тот футбол, который нравится болельщикам. И который нравится нам – играть в пас, в короткую передачу. Все понимают, что в соперниках Барселона. Но мы старались. Что-то выходило, что-то - нет.

Во втором тайме играли в настоящий шахтерский футбол. Мы немного разочарованы, потому что были моменты. Кто-то скажет, что 1:2 – это нормально, но мы можем и стремимся к большему.

Конечно, я хотел забить. Не могу сказать, что у меня какие-то отдельные эмоции от первого гола. Мы проиграли. Лучше бы я не забил, а команда выиграла", – рассказал Судаков в послематчевом интервью.

Напомним, что Георгий Судаков признан лучшим игроком матча в составе Шахтера.

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