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Судаков признан лучшим игроком Шахтера в матче с Барселоной по версиям Sofascore и WhoScored

Украинец отличился забитым мячом.
25 октября, 22:20
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек Шахтера Георгий Судаков признан лучшим игроком своей команде в матче Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

Порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста в 7,6 и 7,3 соответственно баллов соответственно.

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Напомним, за 90 минут на поле Судаков наиграл сделал 62 касания мяча, отдал 40 точных передач из 50, нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 мимо), провел 2 удачные обводки из 2 и сделал один отбор.

При этом атакующий полузащитник отличился забитым мячом на 62-й минуте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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