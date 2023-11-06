Пушич: Дайте мне полгода, и я буду говорить на украинском языке

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич вместе с вингером Александром Зубковым провели пресс-конференцию в преддверии матча Лиги чемпионов против Барселоны.

Боснийский специалист рассказал о составе на будущую игру, а также сообщил, когда он начнет общаться на украинском языке.

"Я уже определился с составом на игру, но пока не могу вам об этом сказать. Я также решил, кто заменит Бондаренко и Коноплю", - цитирует Пушича официальный сайт УЕФА.

"Я уже понимаю украинский язык где-то на 30%. Могу читать. Дайте мне полгода, и я смогу говорить по-украински".

Источник: Getty Images

Тренер признался, что не легко ездить на номинально домашние матчи еврокубка в Гамбург. К тому же, он призвал не сравнивать предыдущую встречу с каталонцами и то, что произойдет в рамках четвертого тура.

"Каждая игра имеет свою энергию. Я бы не сравнивал прошлый матч против Барселоны с завтрашним. Мы можем конкурировать с ними. У нас было время поработать".

"Это домашний матч, но он совсем не домашний. Это был особенный опыт. Мы потратили много времени на дорогу. Нам не легко. Но мы здесь не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы играть".

Ранее стало известно, какое количество болельщиков Барселоны ожидается во время матча Лиги чемпионов против Шахтера в Гамбурге.

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