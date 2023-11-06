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Барселону в матче против Шахтера будут поддерживать более тысячи фанатов

Каталонцы точно не останутся без поддержки.
Сегодня, 19:24
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между Шахтером и Барселоной.

И стоит сразу отметить, что каталонский коллектив не будет одинок в этот вечер. Как сообщает Marca, игру Лиги чемпионов посетят 1405 болельщиков "сине-гранатовых" из 41-й официальных групп.

Самое численно представительство будет от лица фанатского движения Барселоны из польской Познани (практически половина всех заявленных болельщиков). Также игру посетят поклонники каталонцев из Испании, Бельгии, Италии, Туниса и Греции.

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Напомним, что поединок между Шахтером и Барселоной пройдет в немецком Гамбурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Ранее стал известен список игроков, которые попали в заявку донецкого Шахтера на предстоящий матч против Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Шахтер Донецк

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