Барселона не собирается предлагать новые контракты двум защитникам

Все идет к тому, что игроки покинут каталонский клуб на правах свободных агентов.

Барселона практически на 100% определилась с судьбой нескольких футболистов.

Как сообщает Diario Sport, "сине-гранатовые" не собираются предлагать новые контракты Маркосу Алонсо и Серхи Роберто, чьи соглашения с клубом подойдут к концу следующим летом.

При этом отмечается, что окончательное решение будет принято после закрытия зимнего трансферного окна.

Однако у Алонсо все же может появиться шанс остаться в клубе: если главный тренер Хави Эрнандес посчитает, что он ему еще пригодится, то 32-летнему защитнику придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

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В ситуации с Роберто все однозначно - обе стороны понимают, что у них нет совместного будущего, а потому капитан покинет Барселону.

В нынешнем сезоне оба игрока не получают много игрового времени - на двоих они наиграли 464 минуты во всех турнирах.

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