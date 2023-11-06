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Новичок Бундеслиги намерен подписать экс-защитника Баварии

Еще недавно игрок мог вернуться в мюнхенский коллектив.
Сегодня, 17:12
Джером Боатенг / Getty Images
Джером Боатенг / Getty Images

Хайденхайм, который в нынешнем сезоне впервые участвует в розыгрыше высшего немецкого футбольного дивизиона, намерен укрепить центр обороны опытным футболистом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, новичок Бундеслиги раздумывает над тем, чтобы предложить контракт Джерому Боатенгу, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Представители клуба уже провели встречу с агентом 35-летнего игрока и обсудили потенциальное сотрудничество.

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Напомним, что в октябре появилась информация о том, что Джером Боатенг может вернуться в Баварию из-за травм защитников. Однако против этого возвращения выступили фанаты мюнхенского клуба, который в итоге отказался от данной идеи.

Однако несколькими днями ранее было объявлено, что Томас Тухель лично просит руководство Баварии подписать краткосрочный контракт с Боатенгом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джером Боатенг хайденхайм

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