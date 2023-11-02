Бавария снова вернулась к идее подписания своего же экс-игрока

Боатенг все же может вернуться в Мюнхен.

Мююнхенская Бавария вновь вернулась к идее подписания Джерома Боатенга, утверждает Sport Bild.

В матче против Саарбрюкена травму получил Матиас Де Лигт, и теперь в распоряжении Тухеля остался только один здоровый центральный защитник.

Именно потому главный тренер Баварии просит руководство подписать ему Боатенга, клуб вполне может предложить немцу краткосрочный контракт.

Напомним, ранее мнхенцы уже отказывались от игрока из-за негативной реакции фанатов - Боатенга обвиняют в домашнем насилии, однако слушания по этому делу пройдут уже после завершения сезона.

Ранее также сообщалось, что МЮ начинает искать замену Эрику тен Хагу.

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